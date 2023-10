COLÉGIO MAGNUS marca presença na Genius.Con 2023

Alunos apresentarão projetos e participarão de atividades durante o maior evento de tecnologia do Norte do Paraná

O Colégio Magnus, renomada instituição de ensino da região, está preparado para brilhar na edição de 2023 da Genius Con. de Jacarezinho, um dos eventos mais aguardados no cenário de inovação, tecnologia e empreendedorismo do Norte do Paraná.

A escola marcará presença com um estande de divulgação que promete ser um verdadeiro centro de criatividade e conhecimento.

Os alunos do Colégio Magnus têm se destacado em projetos desenvolvidos em sala de aula, abraçando a inovação e a tecnologia como ferramentas para o aprendizado. Durante os três dias do evento, de 4 a 6 de outubro, os jovens talentos terão a oportunidade de apresentar suas criações e compartilhar suas ideias inovadoras com o público presente.

O estande do Colégio Magnus (foto) será um espaço onde visitantes poderão conhecer de perto o talento e a criatividade dos estudantes. Os projetos expostos abrangerão diversas áreas, desde ciências e matemática até arte e design. Os visitantes poderão interagir com os alunos, entender o processo criativo por trás de cada projeto e, quem sabe, até se inspirar para suas próprias empreitadas inovadoras.

Além da exposição de projetos, o Colégio Magnus participará ativamente das diversas atividades programadas para a Genius Con. 2023. Os estudantes terão a oportunidade de participar de workshops, palestras e competições, enriquecendo ainda mais suas experiências no campo da inovação e tecnologia.

A Genius Con. de Jacarezinho-PR é reconhecida por atrair profissionais e entusiastas das áreas de tecnologia, empreendedorismo e educação de toda a região. É um ambiente propício para a troca de conhecimento, networking e, claro, para celebrar a criatividade e o talento dos jovens estudantes.

A diretora do Colégio Magnus, Ana Paula, comentou sobre a participação da escola no evento: “Estamos extremamente empolgados em participar da Genius Con. 2023. Nossos alunos têm trabalhado duro em seus projetos e essa é uma oportunidade única para mostrarem seu potencial e se inspirarem ainda mais. Acreditamos que a educação aliada à inovação é a chave para o sucesso no mundo de hoje.”

MATRÍCULAS ABERTAS

Unidade de Jacarezinho – PR

Avenida Brasil, 1096 – Centro

(43) 99155-3033

Unidade de Ourinhos – SP

Rua Santa Mônica, 379 – Jardim Oriental

(14) 99872-1695