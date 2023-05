Colégio militar de Cornélio Procópio avança nos JEPs

Depois de conquistar 52 medalhas, 21 Ouro, 22 Prata e 9 de Bronze, o 3º Colégio Estadual da Policia Militar de Cornélio Procópio se habilitou para participar da Fase Macrorregional dos 69º Jogos Escolares do Paraná que este ano será realizado em Arapoti, na região dos Campos Gerais.

O balanço geral não podia ser melhor. Serão 53 atletas que estarão defendendo sua escola na maior promoção esportiva estudantil do país.

Segundo o diretor esportivo Cabo Rodrigo, o estabelecimento de ensino conquistou Medalhas de Ouro no Voleibol A Masculino, Basquete B Masculino, Atletismo, Tênis de Mesa e Xadrez. Medalhas de Prata no Voleibol A Feminino, Voleibol B Masculino, Tênis de Mesa e no Xadrez. O Bronze foi nas modalidades de Voleibol B Masculino, Atletismo, Tênis de Mesa e Xadrez.

Foi ainda o 1° Lugar Geral na Modalidade de Atletismo, 1º lugar Geral da Modalidade de Tênis de Mesa e 1º lugar Geral da Modalidade de Xadrez. “Nossa meta é preparar todos estes atletas que estarão em Arapoti e participar com o mesmo entusiasmo deste evento realizado em Cornélio Procópio”, confirmou o Militar.

Os Jogos Escolares do Paraná, como parte dos Jogos Oficiais do Paraná, são organizados pelo Governo do Paraná, através da Secretaria de Estado da Educação (SEED), Secretaria de Estado do Esporte (SEE), Núcleos Regionais de Educação (NREs) e de Esporte (RE), com apoio das prefeituras e da Federação Paranaense do Desporto Escolar.