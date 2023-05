Colégio Tia Ana Maria campeão no basquete

E garante vaga para a fase macrorregional

O Colégio Tia Ana Maria de Santo Antônio da Platina foi o campeão do basquetebol masculino de 15 a 17 anos da fase regional dos JEPs (Jogos Escolares) que acontecem no município em Cambará. Os atletas garantiram classificação para a fase macrorregional que acontecerá em Arapoti.

O time platinense venceu as três partidas do quadrangular que também contavam com as equipes do Colégio Nossa Senhora das Graças (de Cambará), Colégio Estadual Durval Ramos Filho (de Andirá) e Colégio Estadual José Pavan (de Jacarezinho).

Na quadra do Parque Alambari II o time de Santo Antônio da Platina fez 155 pontos nas três partidas disputadas. A primeira apresentação em quadra foi a vitória sobre o time do Colégio Nossa Senhora das Graças de Cambará por 59×11.

Já no sábado, 7, a vitória foi por 38×21 contra o Colégio Estadual Durval Ramos Filho de Andirá. O encerramento da primeira fase foi com mais uma vitória. Dessa vez sobre o Colégio Estadual José Pavan de Jacarezinho por 58×5.

Os JEPS são uma realização do Governo do Paraná, através da Secretaria de Estado do Esporte, Secretaria de Estado da Educação, Núcleos Regionais de Educação e Escritórios Regionais do Esporte, com apoio das Prefeituras e da Federação Paranaense do Desporto Escolar.