Norte Pioneiro recebe 534 Kits de Robótica

Pela Secretaria Estadual de Educação

Colégios do Norte Pioneiro estão recebendo 534 kits de robótica da Secretaria Estadual de Educação. A entrega que vai atender 40 escolas de 19 cidades da região foi elogiada pelo deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD). “Este programa do Governo do Paraná permite que quem está na escola pública possa competir com quem frequenta a escola privada”, disse.

O conjunto de equipamentos permite o ensino de programação de robótica básica, automação, conceitos da chamada internet das coisas e domótica, que é a integração de soluções tecnológicas para residências. “Com este conjunto, os alunos da rede pública ganham a oportunidade de aprender sobre tecnologia na prática. É um passo fundamental para que todos sejam preparados para os desafios do mundo do trabalho e para as profissões do futuro”, disse Romanelli.

Expansão – Segundo o Governo do Estado, neste ano serão distribuídos 18.300 de kits de robótica para colégios da rede estadual. Cada conjunto conta com computadores e 448 componentes eletrônicos, incluindo motores, sensores, atuadores e microprocessadores de fácil manejo, que são ideais para o aprendizado e permitem criar protótipos eletrônicos.

A partir de 2023, a robótica também integrará as grades de matemática e ciências da natureza a partir da 2ª série do ensino médio, alcançando cerca de 200 mil alunos de 1,5 mil colégios. Até o ano passado, a disciplina era oferecida apenas como uma aula extracurricular de contraturno em cerca de 250 colégios e em mais 25 escolas de educação em tempo integral.

Cidades – As cidades atendidas são Cornélio Procópio, Bandeirantes, Congonhinhas, Assaí, Itambaracá, Jataizinho, Leópolis, Nova América da Colina, Nova Fátima, Nova Santa Bárbara, Rancho Alegre, Santa Amélia, Santa Cecília do Pavão, Santa Mariana, Santo Antônio do Paraíso, São Jerônimo da Serra, São Sebastião da Amoreira, Sertaneja e Uraí.