Coletivo FORÇA Cultural organiza evento de ARTE

A partir das nove horas do sábado que vem em Santo Antônio da Platina

“Somos um coletivo de artistas das mais diversas linguagens da arte. Valorizamos a diversidade , o respeito, o trabalho colaborativo, estamos aqui pela inclusão, empoderamento, e pela sustentabilidade cultural. Somos apaixonados por arte, criativos por essência, íntegros e apartidários. Somos mais de 27 artistas juntos, acreditamos no que nos motiva, nos fortifica: o poder da arte que sensibiliza, humaniza e transforma”.

O grupo, formado por artistas independentes com apoio da iniciativa privada, convida para um evento cultural que acontecerá no próximo sábado, dia 11, na Biblioteca Cidadã Dorothea Guimarães (foto). Das nove às 12 horas, sendo que das 14 às-17 horas serão as oficinas.

Contará com ballet contemporâneo, dança do ventre, leitura e contação de história, pintura artística (e uma atração surpresa para as crianças), instalação, leitura de poesias autorais, salão de exposição: escultura , pintura, ilustração, fotografia. (Um salão à parte com óleo sobre tela), e outras obras a serem confirmadas.

Também música de todos os gêneros, performance e oficinas de Yoga e Capoterapia (capoeira).

Inscrições abertas.

É um evento de classificação livre, para todas as idades. Será servido suco gratuitamente durante todo evento. A organização está aberta à novos patrocinadores.

Veja também: https://npdiario.com.br/cultura/fotos-pracinha/