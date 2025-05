COLISÃO carreta e bitrem mata homem em SANTO Antônio

Acidente na madrugada desta quarta-feira

Por volta de meia-noite e 20 minutos desta quarta-feira, dia sete, ocorreu uma colisão lateral envolvendo um bitrem 9 eixos com dimensões excelentes que transportava uma carga de madeira serrada paletizada no Km 32 da BR 153, em Santo Antônio da Platina. Um bitrem é um veículo de transporte de carga composto por um cavalo mecânico e dois semirreboques, conectados entre si por uma segunda quinta-roda. Essa combinação permite transportar cargas maiores do que um caminhão com apenas um reboque.

Ele seguia sentido decrescente da via quando as guardas laterais do último semirreboque se romperam ao realizar uma curva para a direita e atingiram uma carreta carregada de bandejas de ovos que viajava sentido contrário.

Ao tentar desviar da carga de madeira que se desprendeu do bitrem, o motorista da carreta acabou caindo num barranco, ocasionando sua morte imediata no local. Ainda não identificado.

O Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina removeu o corpo, com lesões graves e múltiplas fraturas.

O IML (Instituto Médico Legal) de Jacarezinho fez necropsia.

O CVC (Combinações de Veículo de Cargas) possuía AET regular (Autorização Especial de Trânsito, expedida pelo DNIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) porém, não tinha permissão para trafegar durante à noite.

A fatalidade aconteceu no trecho entre Jacarezinho.

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal de Santo Antônio da Platina também atendeu a ocorrência.