COLISÃO de caminhão E PICAPE NA PR-090

Motorista embriagado foi encarcerado



A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Amoreira atendeu acidente na PR-090, em Sapopema, no fim de semana.

Uma VW/Saveiro, de São Jerônimo da Serra, dirigida por homem (56 anos), trafegava pela Rodovia, no sentido de Sapopema à Curiúva, onde no Km 263 chocou-se lateralmente com um VW/Meteor 29-520 (placas de Suzano/SP).

O motorista (27 anos) do caminhão não se machucou.

O condutor da picape não sofreu ferimentos, mas registrou porcentagem alta no teste de etilômetro. Foi preso e o veículo recolhido ao pátio do Pelotão da PM de Curiúva.