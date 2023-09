Colisão deixa bebê ferido em Andirá

Outras duas pessoas também se machucaram

Neste domingo, 17, ocorreu acidente com vítimas na PR-092, em Andirá, sendo a Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Cornélio Procópio responsável pelo atendimento da ocorrência.

Um GM Astra, de Campo Largo, dirigido por homem (53 anos) trafegava pela rodovia no sentido do distrito de Nossa Senhora Aparecida a Andirá, sendo que no entroncamento com a PR-517, Km 380, colidiu contra um GM Agile, de Santana do Itararé, que seguia no sentido a Itambaracá e era conduzido por homem (39 anos).

Do acidente resultaram danos nos dois carros, sendo que os passageiros do Astra, de 44 e 15 anos, não tiveram ferimentos. Contudo, os passageiros do Agile, de idades de 39, 13 e 06 meses tiveram ferimentos e foram encaminhados para o Hospital de Bandeirantes.