Colisão em Abatiá deixa cinco feridos

Fiat/Uno e Renault/Logan

Batida às 15 horas deste sábado, dia 21, no KM 68 da PR- 436 envolveu um Fiat/Uno (placas de Ribeirão do Pinhal) e um Renault/Logan (de São Paulo/SP) e resultou em cinco pessoas com ferimentos.

Conforme dados colhidos no local, trafegava o Uno pela PR-436 sentido Entroncamento da PR-439 à Abatiá e ao atingir o Km 68 colidiu lateralmente com o Logan que transitava sentido contrário.

Condutor fugiu do local, sendo autuado pelo ART. 176 do Código de Trânsito Brasileiro: Deixar de prestar ou providenciar socorro a vítima, podendo fazê-lo entre outras omissões, além de infrações , configurando crime de trânsito punido com detenção de 6 meses a um ano ou multa.

O passageiro, um homem de 32 anos, se feriu.

O motorista do outro veículo, 52 anos, mais ocupantes, mulher de 44, um menina de 11 e um garoto de nove se machucaram. Todos encaminhados à Santa Casa local.

Pista em curva e declive.

A Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) de Santo Antônio da Platina atendeu a ocorrência.