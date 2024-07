Colisão em Siqueira mata borracheiro de Quatiquá aos 56 anos

Jair Gomes era cunhado de vereadora

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos atendeu neste domingo, 28, um acidente do tipo colisão traseira na PR-092, que ocasionou a perda da vida de Jair Gomes (fotos), aos 56 anos.

O borracheiro era cunhado da vereadora Silvana Cândido (MDB). O corpo dele será velado em sua residência, no bairro do Retiro. Os horários do velório e do sepultamento ainda não foram divulgados.

Um Ford/Focus, de Quatiguá, conduzido por jovem (28 anos), trafegava na Rodovia, no sentido de Siqueira Campos a Quatiguá. No Km 294 colidiu contra a traseira do VW/Santana, dirigido pelo homem, que estava em sua vanguarda, em mesmo sentido.

O outro motorista foi encaminhado pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) à Casa de Siqueira Campos, com ferimentos médios.