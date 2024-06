BR-153 : Colisão entre caminhão e CTV em Santo Antônio(vídeo)

Na BR-153 no trevo de posto de combustíveis

A PRF atendeu na noite desta quarta-feira, dia cinco, um acidente envolvendo dois veículos de carga em Santo Antônio da Platina.

Um caminhão carregado com pepinos e cebolas perdeu o freio na descida da Serra do Palmital e chegando no trevo do posto de combustíveis Santa Rita, km 39 da BR 153, colidiu contra uma CTV carregada de sucata.

Combinações de Veículos de Carga (CTV) é o nome dado ao veículo exclusivamente para o transporte de veículos e chassis.

Com a força do impacto o reboque do segundo veículo foi arrancado.

A pista ficou interditada seguindo o fluxo no sistema “Pare e seguida” até o destombamento de um dos veículos que ficou imobilizado sobre a faixa de rolamento.

No início da madrugada desta quinta-feira, dia seis, o caminhão Iveco foi destombado e o fluxo liberado normalmente.

A JJ Pronta Resposta também atendeu a ocorrência.