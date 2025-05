Caminhões COLIDEM na BR-153(veja vídeo)

Ninguém se machucou

Uma colisão traseira entre dois caminhões aconteceu no início da noite desta quarta-feira, dia sete, no KM 35 da BR-153, em Santo Antônio da Platina, no trecho entre Jacarezinho.

Não houve vítimas. a Rodovia ficou interditada por cerca de uma hora no sentido crescente (sul).

Condutores habilitados e submetidos ao Teste de alcoolemia com resultados negativos.

A Unidade Operacional da PRF (Polícia Rodoviária Federal) platinense atendeu a ocorrência.

Foi perto do KM 33, onde fica a ponte do Ribeirão do Ubá.