Colisão entre Japira e Tomazina fere quatro

Acidente atendido pela Polícia Rodoviária Estadual

Abalroamento transversal aconteceu às 19h15m desta quinta-feira, dia 20, no KM 74 da PR-272, em Tomazina no trecho entre Japira no trevo de acesso para Jaboti.

O SUV GM / Tracker (placas de Ibaiti) foi atingido pelo Fiat / Mobi Like (placas de Belo Horizonte/MG).

O primeiro motorista e sua esposa, ambos de 61 anos, assim como o segundo condutor de 83 anos e sua passageira de 47, sofreram ferimentos e foram hospitalizados.

Veículos liberados no local por não apresentarem pendências administrativas.