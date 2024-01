Uma mulher de 61 anos teve machucados superficiais

Uma camionete transitava do Condomínio Residencial Morumbi (R. Sebastião Alcântara da Silva) para o cruzamento com a rua Marechal Deodoro quando houve as batidas com dois carros. Aconteceu no final da tarde desta quinta-feira, dia 11, em Santo Antônio da Platina.

A Toyota Hilux CD 4 X 4 e os Ford Ka e Fiesta tiveram danos de média monta.

Somente uma mulher de 61 anos sofreu ferimentos leves.

O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência.