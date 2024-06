Colisão machuca dois em BARRA do Jacaré

Bem na subida próximo ao Campo Igapó às 21 horas desta sexta-feira

Um GM/Vectra (placas de Ponta Grossa) dirigido por um homem de 44 anos e passageiro também de 44 ) colidiu contra um Veículo Articulado (placas do Rio Grande do Sul), cujo condutor (39 anos) não sofreu sem ferimentos. Foi na noite desta sexta-feira na PR-092.

Teste de etilômetro teve como resultado 0,00mg/L.

Conforme declaração do condutor e dados coletados no local, trafegava o Scania/R 440 pela Rodovia no sentido entroncamento da BR-153 (Santo Antônio da Platina) ao município de Barra do Jacaré. Quando atingiu o KM 357, bateu no carro que viajava no sentido oposto.

Os dois do automóvel foram encaminhados para a Sociedade Hospitalar Beneficente de Andirá, permanecendo hospitalizados.

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual e o Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina atenderam a ocorrência.