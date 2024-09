Colisão fere pacientes de VAN de Tomazina

Condutor de Uno causou a batida

A secretária municipal de Tomazina, Cinthia Chueire, detalhou o acidente ocorrido na manhã desta terça-feira, dia dez, envolvendo um carro e uma van que transportava pacientes, em Curitiba.

O acidente foi provocado pelo motorista (inabilitado) de um Fiat Uno, trafegando na canaleta exclusiva para ônibus no cruzamento das ruas Mário Tourinho e Saldanha Marinho, no bairro Campina do Siqueira.

Os feridos, um homem que ficou na casa de parentes, uma mulher na Casa de Apoio conveniada da prefeitura, outra moça em observação e um outro paciente que está voltando com o motorista da van, em táxi providenciado pela seguradora. Todos sem nenhum tipo de risco de morte.

O corpo de bombeiros atendeu a ocorrência.

O prefeito Flávio Zanrosso lamentou, e comentou: “ainda bem que ninguém morreu e nem se machucou gravemente”, declarou, aliviado.