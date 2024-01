Colisão fere três entre Quatiguá e J. Távora

Duas picapes bateram na manhã desta quinta-feira

Acidente às 10h40m desta quinta-feira, dia quatro, no KM 296 da PR-092 envolveu dois veículos, em Quatiguá.

O abalroamento transversal aconteceu no trecho entre Joaquim Távora.

Duas picapes Fiat Strada (placas de Ribeirão do Pinhal e Quatiguá) sendo que uma em estrada rural. Batida foi no cruzamento com a rodovia estadual.

Os dois motoristas e uma passageira sofreram ferimentos graves e foram encaminhados ao Hospital de Quatiguá por populares..

Tempo bom em pista simples simples, declive em reta num trevo.

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos atendeu a ocorrência.