Colisão caminhão e picape em Tomazina

No trecho da PR-272 entre Pinhalão

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina, no final da tarde desta terça-feira, 22, atendeu acidente ocorrido na PR-272, em Tomazina.

Uma Fiat/Toro, conduzida por senhor (68 anos), trafegava no sentido de Pinhalão à Tomazina, quando no Km 61 um caminhão Scania, dirigido por homem (41 anos), que estava entrando na Rodovia, chocou-se lateralmente com a picape.

O motorista da Toro teve ferimentos e foi encaminhado ao Hospital São Vicente de Paula.