Colisão frontal mata dois tavorenses em Carlópolis (VÍDEOS)

Caminhão e Voyage bateram no início da noite desta terça-feira

Exclusivo: Um VW/Novo Voyage (placas de Joaquim Távora) e um Iveco/Stralis (placas Santa Maria da Serra/SP) bateram frontalmente em torno de 18h35m desta terça-feira, dia 16, no KM 9 da PR-218, em Carlópolis no trecho entre Fartura (SP). O acidente provocou dois óbitos imediatos no local .

João Carlos Martins da Rosa, 29 anos, e o passageiro do carro, Douglas Galdino Marques, 23, perderam as vidas (fotos).

O condutor do caminhão, 33 anos, não se feriu. Esse motorista do veículo articulado, realizou o teste de etilômetro tendo como resultado 0,00mg/L. O Iveco Stralis teve danos de alta monta.

Polícia Civil, IML, Rádio Patrulha Militar, Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual e o Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina também atenderam a ocorrência.

A pista ficou totalmente interditada entre 18h35m até 23h50m.

As vítimas fatais são de Joaquim Távora.