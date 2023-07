Colisão frontal mata homem de 62 anos

Aconteceu ontem à noite em Santo Antônio da Platina

Em torno de 19h40m houve colisão frontal no KM 341 da PR-092 em Santo Antônio da Platina no trecho entre Barra do Jacaré.

Um Ford/Fiesta (placas de SAP) – conduzido por A. M., homem de 74 anos, com a passageira: M. M. C. M., 73, ambos socorridos pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levados até o PS Municipal – colidiu contra um VW/Saveiro GL, (placas de SAP) dirigido por J. R. C, 62 anos, óbito no Hospital Nossa Senhora da Saúde.

Corpo de Bombeiros, Polícias Militar, Civil e Científica e a Unidade Operacional da PRE Platina atenderam a ocorrência.