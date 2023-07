Batida frontal mata homem em Andirá

No início da madrugada deste sábado na BR-369

Na madrugada deste sábado (dia primeiro), por volta das 00h10, no km 32 da BR-369, agentes da Polícia Rodoviária Federal foram acionados para atender a um grave acidente em Andirá.

Um automóvel GM Onix (placas de Curitiba) que seguia no sentido Ourinhos/Bandeirantes, invadiu a faixa de rolamento contrária, colidindo frontalmente contra um caminhão Scania que transitava de Andirá à Cambará.

Com a violência do impacto, o condutor do veículo, Letieri Rodrigues, 36 anos, ficou encarcerado, vindo a óbito no local.

Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros de Bandeirantes, Perícia Científica, Polícia Civil e Instituto Médico Legal atenderam a ocorrência. A PRF fez o Laudo Pericial de Acidente de Trânsito e o remeteu à autoridade policial.