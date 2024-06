Colisão frontal em CORNÉLIO Procópio

Condutores de GM Corsa e VW Gol hospitalizados

A Polícia Rodoviária Federal atendeu na manhã desta segunda-feira, 03, no km 89 da BR 369, no município de Cornélio Procópio, um sinistro de trânsito do tipo colisão frontal entre dois automóveis.

O GM Corsa, placas Cornélio Procópio, invadiu a pista no sentido contrário ao que trafegava e colidiu frontalmente com o VW Gol, placas de São Paulo, que trafegava sentido São Paulo. O condutor do Corsa, 21 anos, lesões leves, submetido ao teste de etilômetro, com resultado 00, foi encaminhado para a Santa Casa em Cornélio Procópio. A motorista do VW Gol, 54 anos, lesões graves, foi encaminhada para a mesma unidade de saúde.

Com o impacto o automóvel Corsa incendiou-se, sendo contido o fogo pelo Corpo de Bombeiro Militar.

O trânsito ficou interrompido para socorro médico e limpeza da pista.

A Polícia Rodoviária Federal confeccionou o Laudo Pericial de Acidente de Trânsito – LPAT.