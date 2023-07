Colisão frontal VW/Gol e Toro em Wenceslau Braz

Um motorista de 38 anos foi hospitalizado

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos atendeu acidente com vítima na PR-092, em Wenceslau Braz, na noite desta quarta-feira, 19.

Um VW/Gol, de Salto do Itararé, trafegava pela rodovia, no sentido de Wenceslau Braz a Siqueira Campos, e um Fiat/Toro, de Wenceslau, em sentido contrário. No Km 267 colidiram frontalmente, ocasionando a fatalidade.

O condutor do Gol, de 38 anos, foi socorrido pela ambulância do município e encaminhado ao hospital local. Já o motorista da Toro, de 27 anos, não teve ferimentos.