Batida mata um e fere 3 em Cambará (vídeo)

Um Chevolet Onix e um Volvo/FH400

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Cornélio Procópio atendeu acidente na PR-431, nesta quarta-feira, 22, em Cambará.

Um Chevrolet/Onix, placas de Matão/SP, conduzido por idoso (73 anos), Luiz Francisco Inácio, e passageiras (75 e 70 anos), trafegava pela Rodovia, no sentido da BR-369 até Cambará. No Km 61 envolveu-se em acidente com um Volvo/FH400, placas de Andirá, dirigido por homem (53 anos).

O sinistro levou o condutor do carro a óbito no local, sendo encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Londrina.

As passageiras tiveram ferimentos graves e o motorista do caminhão machucados leves, sendo levados ao hospital local.