Em Siqueira Campos batida mata rapaz de SOMENTE 22 ANOS

Neste domingo, 26, a Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina atendeu ocorrência na PR-092, em Siqueira Campos, com vítima fatal.

Um Fiat/Strada, de Arapoti, conduzido por Diesley Roza F. Maciel (foto), de 22 anos, trafegava pela Rodovia, no sentido de Siqueira Campos a Wenceslau Braz. No Km 272 se envolveu em acidente com um veículo articulado, (placas de Iomerê – SC) dirigido por homem (39 anos) que trafegava em sentido contrário.

O rapaz foi a óbito no local, sendo encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jacarezinho.