Colisão traseira machuca homem

Caminhão bateu na traseira de um Gol na PR-518

Um Scania VW/ G 380 (placas de Santa Mariana) dirigido por motorista de 59 anos, bateu na retaguarda de um VW / Gol 16V Plus (placas também de S.M.) no KM 38 da PR-518 nesta quarta-feira, dia 20, no mesmo município.

Ambos trafegavam pela PR-518 no sentido de Santa Mariana ao distrito de Quinzópolis, e ao atingirem o Km 38 houve colisão traseira. O condutor (34 anos) do carro sofreu ferimentos, foi socorrido e encaminhado ao hospital local. O homem do caminhão não se machucou.

Tempo bom em pista simples e reta em nível em local proibido de ultrapassar.

Os veículos depois foram liberados no local.

A Unidade Operacional do PRE (Polícia Rodoviária Especial) de Cornélio Procópio atendeu a ocorrência.