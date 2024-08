Colisão entre Corolla e Uno machuca casal na PR-092 EM Quatiquá

Major Leal atendeu abalroamento transversal

Um Toyota/Corolla (placas de Guapirama) dirigido por mulher de 48 anos, colidiu contra um Fiat/Uno (placas de Joaquim Távora), conduzido por jovem 21 de anos, perto das 22 horas desta sexta-feira, dia 23, no KM 299 da PR-092, em Quatiguá.

A senhora não se feriu, porém o rapaz e sua passageira, 22, tiveram ferimentos e foram encaminhado ao hospital quatiguaense.

A motorista fez teste de etilômetro com resultado 0,00mg/l.

Tempo bom em pista Simples

Dado apoio na sinalização do local a equipe da ROTAM(Rondas Ostensivas Tático Móvel) do 2 BPM, através do Major Leal. A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina atendeu a ocorrência.