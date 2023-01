Comandantes destacam união da PM no Norte Pioneiro

E representante do Exército se apresenta pois foi recém-nomeado

Os Comandantes do 2º Batalhão da Polícia Militar de Jacarezinho, Tenente-Coronel Emerson Castelo Branco Oliveira, e o Capitão Marciano Corsini, da 4ª Cia/PM de Santo Antônio da Platina, e o Chefe de Instrução do Tiro de Guerra 05-004, sargento Antônio Félix Martins, visitaram o Npdiario (fotos).

A cortesia foi agradecida pela equipe do jornal.

Na oportunidade, o sargento do Exército relatou sua trajetória profissional depois da transferência do sargento de Infantaria Edevilson Buthencourte dos Santos para João Pessoa(Paraíba).

Félix tem 41 anos, é natural de Dourados, Mato Grosso do Sul, e veio do 14° Regimento de Cavalaria Mecanizado, de São Miguel do Oeste, Santa Catarina.

Já o tenente-coronel, que deve passar a ser coronel e sair do comando nas próximas semanas, e o capitão, que deverá ser elevado a major em 2023, mas que pretende permanecer na Cidade Joia, destacaram a união na corporação.

Fotos: Paulo Ribeiro/Especial para o Npdiario