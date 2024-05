COMEÇA a 2ª fase da Super Copa Bernini de Vôlei em Rib. PINHAL

Neste sábado e domingo em Ribeirão do Pinhal

A cidade de Ribeirão do Pinhal sedia a partir deste sábado, dia 18, e domingo, 20, a 2ª fase da Super Copa Bernini de Vôlei na categoria adulto masculino e feminino. A fase contará com 22 equipes do norte do Paraná e sul de São Paulo.

A competição tem objetivo de maior desenvolvimento do esporte na região, e também investe na base com competição sub- 15 e Sub-17.

Os jogos acontecem no Ginásio de Esportes Marcionilio Reis Serra, o Tigrão, Ginásio de Esportes Totó Carvalho e Quadra do Colégio Estadual Hermínia Lupion.