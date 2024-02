Começam OBRAS de REVITALIZAÇÃO das avenidas (veja vídeos)

Conclusão deverá ser ainda em 2024

Exclusivo: O Prefeito Professor Zezão, os secretários municipais de Planejamento, Alexandre Levatti, e de Obras, José Panegada, vistoriaram neste final de semana, o histórico início das obras nas Avenidas José Palma Rennó e Oliveira Motta, numa extensão de 3,5 KM no centro Platinense.

A Equipe de engenheiros e arquitetos envolvidos é formada por Amon Teodoro. Jonas Tavares; Guilherme Petrini e João Nabarro.

As obras começaram na parte alta, no Morro do Bim e, ao mesmo tempo, na banda baixa, na avenida Rennó.

Os indefectíveis céticos se frustraram ao perceber que a previsão otimista se concretizou.

O governador assinou no dia 17 de agosto a autorização para licitação da revitalização e infraestrutura das avenidas durante a Efapí na Assembleia Legislativa Itinerante, em Santo Antônio da Platina. Antes, Sandro Alex já tinha anunciado a aguardada obra, em frente da prefeitura, também com a presença de Ratinho.

No anúncio na 51ª Exposição Feira Agropecuária e Industrial do Norte Pioneiro foi explicado que o convênio total é de R$ 9,8 milhões, sendo R$ 7,5 milhões da Secretaria de Infraestrutura e Logística, e R$ 2,361 milhões de contrapartida municipal.

Devem ser executadas obras de drenagem urbana, recomposição de pavimento, recape asfáltico, faixa elevada, lombadas, calçada central com plantio de árvores, grama e bicicletários, ciclofaixa, rampas de acessibilidade e sinalização horizontal e vertical. O prazo de execução é de 390 dias, contados a partir da assinatura do contrato e emissão da ordem de serviço. A gestão da obra deverá ficar sob responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR).

Os investimentos beneficiam não só a cidade, mas toda a região, uma vez que o fluxo entre as cidades é muito intenso.O comércio local será o mais beneficiado e o segmento imobiliário valorizado.

