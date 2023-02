Comissão de Mulheres fortalece o Sindicato Rural Patronal de SAP

Participação ativa de discussões e decisões de interesse da família de produtores

As líderes e produtoras Edna Reis, Juliana Medeiros Coutinho e Lígia Medeiros Buso (da esquerda para a direita) têm se reunido no Sindicato Rural Patronal para fazer gravações, contando suas experiências como participantes da Comissão de Mulheres da entidade, em Santo Antônio da Platina (fotos).

Atualmente são 50 comissões municipais ligadas aos sindicatos, com mais de 300 coordenadoras atuando na FAEP(Federação da Agricultura do Estado do Paraná).

Os objetivos são:

1. Ampliação do conhecimento participando de cursos e palestras com especialistas.

2. Participação ativa de discussões e decisões de interesse da família do produtor rural.

3. Participação de eventos que ampliam a visão do negócio.

4. Conhecimento de novas pessoas, trocar experiências e aumentar a rede de contatos.

5. Integração e fortalecimento do Sindicato Rural Patronal.

Presentes na sede o presidente, José Afonso Junior, e o diretor financeiro, Dionísio Sanches (foto).

A instituição também integra Guapirama,Quatiguá e Jundiaí do Sul.