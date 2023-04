Comissão reabre debate sobre curso de Medicina no Norte Pioneiro

Após uma década da tentativa frustrada de implantação

Exclusivo: A Comissão de Atualização da proposta do Curso de Medicina da Universidade Estadual do Norte do Paraná, criada e nomeada recentemente, deverá ampliar sua atuação nos próximos dias.

O Reitor da UENP (desde junho de 2022), Fábio Antônio Néia Martini, indicou os servidores para o assunto: Maria José Quina Galdino, presidente; e membros Nilson César Bertoli. A meta é apresentar relatório dentro de algumas semanas para ajudar a implantação do curso, com a necessidade de pessoal, infraestrutura, custeio e impacto orçamentário financeiro.

O Npdiario apurou que o curso de Medicina será multicampi para atualizar os custos. Os alunos terão aulas em Cornélio Procópío, Santo Antônio da Platina, Jacarezinho e São Jeronimo da Serra (através da ONG Associação Filantrópica Humanitas (foto abaixo), que tem ambulatório e faz pesquisas médicas e trata de doenças de pele).

Em 2013, Cornélio Procópio, Jacarezinho, sede da UENP, que tem campus também em Bandeirantes, e Santo Antônio da Platina, sede do Hospital Regional do Norte Pioneiro, se envolveram numa “guerra fraticida” para abrigar o curso,.

Os governos estadual e federal também , tentando reduzir o embate por meio de políticos de realce na época e até os Ministério da Saúde e da Educação(via Universidade Federal do Paraná, que chegou a cogitar abrir outros cursos nas cidades , embora a UENP seja estadual).

Na ocasião, surgiram bravateiros, como sempre. E agora, o que a reportagem percebeu, é que ânimos serenados e pragmáticos poderão viabilizar e construir uma decisão positiva e colaborativa para toda a região.

