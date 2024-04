Comitê MULHER do SICREDI promove evento em S.Antônio

Mais de 130 mulheres se reuniram para compartilhar trajetórias e unir forças por suas comunidades

A Sicredi Norte Sul realizou no mês de abril o evento de abertura da nova turma de seu Comitê Mulher. Participantes veteranas receberam as novatas em uma noite especial onde também foi realizada a transição de coordenação do comitê.

O Comitê Mulher tem como propósito promover a equidade de gênero, o empoderamento e a capacitação de mulheres para que elas possam cada vez mais assumir novos papéis de protagonismo e liderança nas Cooperativas e nas comunidades.

Silvio Luiz Alves Garcia, vice-presidente da Sicredi Norte Sul fala sobre a importância desse movimento para as comunidades: “Queremos cada vez mais incentivar mulheres para que sejam protagonistas e possam estar engajadas em nossas comunidades fazendo a diferença, as mulheres tem uma força de transformação única.”

O símbolo do Comitê é uma borboleta, que traz em sua representação a constante evolução que as mulheres vivem em sua jornada dentro do movimento.

Durante o evento também foi realizado o “Painel Mulheres que Inspiram”, onde convidadas compartilharam um pouco de suas histórias e trajetória no Comitê.

O Sicredi é signatário do Pacto Global da ONU, o que significa ser guiado pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU em conjunto com os princípios do Cooperativismo. Eles são o norte da cooperativa. Criam uma unidade entre os valores que guiam o propósito de cada programa. Sendo que a Igualdade de gênero é a ODS 5, a qual o Comitê mulher contempla.