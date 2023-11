Comitê Norte Pioneiro de Bacia Hidrográfica se reúne nesta quinta

Debaterá as diretrizes para o próximo ano

O Fórum Paranaense de Comitês de Bacias Hidrográficas realiza na manhã desta quinta-feira, dia 23, sua 6ª reunião ordinária do CBH Norte Pioneiro, sendo a última do ano.

Será transmitida ao vivo no canal do Comitê de Bacias Hidrográficas do Paraná no Youtube.

O CBH Norte Pioneiro, que engloba os rios das Cinzas, Itararé, Paranapanema 1 e 2, terá como foco de discussão as diretrizes para o próximo ano e compartilhamento de experiências adquiridas em 2023.

FÓRUM – O Fórum Paranaense de Comitês de Bacias Hidrográficas é formado pelo conjunto dos comitês legalmente instituídos no âmbito do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SEGRH/PR. Atualmente, o Fórum é composto pelos presidentes e vice-presidentes dos 11 comitês de bacias hidrográficas ativos e em operação no Paraná.

COMITÊS – Os Comitês de Bacias Hidrográficas do Paraná são órgãos colegiados com atribuições normativas, deliberativas e consultivas, vinculados ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH/PR). Eles têm o objetivo de contribuir para a aplicação da Política Estadual de Recursos Hídricos na sua área de atuação garantindo o controle social da gestão das águas, conforme estabelecido pela Lei Estadual nº 12.726/1999 e Decreto Estadual nº 9.130/2010.

São constituídos por representantes do Poder Público, setores usuários e sociedade civil organizada, os quais compartilham responsabilidades na gestão dos Recursos Hídricos.

O Instituto Água e Terra (IAT) é o órgão executivo gestor do Sistema Estadual de Recursos Hídricos e desempenha o papel de agência de água dentro dos comitês, fornecendo apoio técnico e financeiro, além de atuar na secretaria executiva.

O Paraná conta com 11 comitês: Comitê da Bacia Litorânea, Comitê da Bacia do Paraná 3, Comitê da Bacia do Rio Jordão, Comitê da Bacia do Rio Tibagi, Comitê das Bacias do Alto Iguaçu e Afluentes do Alto Ribeira – Coaliar, Comitê das Bacias do Baixo Ivaí e Paraná 1, Comitê das Bacias do Rio Cinzas, Itararé, Paranapanema 1 e 2 – Norte Pioneiro, Comitê das Bacias dos Rios Pirapó, Paranapanema 3 e 4 – Piraponema, Comitê da Bacia do Alto Ivaí, Comitê das Bacias dos Rios Piquiri e Paraná 2 e Comitê dos Afluentes do Baixo Iguaçu.