Concluído inquérito sobre homicídio na Vila São José(vídeo)

Matou homem de 42 anos com murro



A Delegacia de Polícia Civil de Santo Antônio da Platina concluiu inquérito sobre morte decorrente de briga entre dois homens na Vila São José, em Santo Antônio da Platina.

No dia 26 de fevereiro a equipe tomou conhecimento do falecimento de um homem no interior de sua residência.

Após diligências empreendidas, foi possível constatar por meio de imagens de câmeras de segurança, bem como pelo depoimento de testemunhas, que a vítima havia sofrido lesões decorrentes de briga na tarde do dia anterior, dia 25.

Na ocasião da desavença, um homem de 42 anos desferiu um soco contra o desafeto de mesma idade, a qual veio a cair e bater a cabeça no chão e perder a consciência. Após, retornou para sua casa e acabou morrendo algumas horas depois.

De acordo com o laudo de necropsia, a morte deu-se em virtude de traumatismo craniano.

O autor dos fatos foi devidamente identificado e indiciado por homicídio. Responderá em liberdade, porém, é provável que seja condenado pelo Tribunal do júri pela robustez das provas.

O caso é presidido pela delegada Keylla dos Anjos Melo Glatzl (foto).