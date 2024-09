Concurso de Canções em colégio Brazense

Do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º do Médio

O COLÉGIO CÍVICO MILITAR MIGUEL NASSIF MALUF de Wenceslau Braz, realizou o 1º CONCURSO DE CANÇÕES DE PELOTÃO CIVICO MILITAR.

A iniciativa recente foi pioneira entre os Colégios Cívicos Militares do Paraná, em que as turmas do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio do estabelecimento de ensino apresentaram suas próprias canções, marchando em desfile Cívico.

As avaliações das canções foram feitas por uma mesa composta por jurados, que as avaliaram e também o “Garbo, Cadencia de marcha, Vibração e Uniforme”, sendo escolhidos os 1º, 2º e 3º lugares do turno da manhã e do turno da tarde.

O concurso foi importante para fortalecer a disciplina, espírito de corpo, camaradagem, vibração e resgate do civismo dos alunos do CCM, sendo trabalhado através dos Monitores Cívicos Militares, Subtenente RR Marco Aurélio e 1º Sargento Daurlyn, Diretor Geral Rivail, pedagogas e Professores, a interdisciplinaridade entre várias componentes curriculares, conforme prevê o Programa dos Colégios Cívicos Militares.

Além da apresentação de um lindo coral musical de alunos, teve também a participação da Guarda Bandeira do Colégio Cívico Militar apresentando os pavilhões nacional, estadual e municipal, para a emocionante execução do Hino Nacional, que foi realizada na flauta pelo aluno Wesley Yuri do CCM.

Também houve o prestígio por familiares, cidadãos brazenses e autoridades do Município e Região, que compuseram a mesa de jurados. E as presenças do assessor no Norte Pioneiro do Governo do Estado do Paraná, Juarez Leal “Daio”; secretária municipal da educação, Dagmar Feliciano Toaldo; chefe do Núcleo Regional de Ensino, Joaquim Gabriel Faustinoni; técnica pedagógica dos Colégios Cívicos Militares do NRE de Wenceslau Braz, Cristiane Caporaso; Comandante da 2ª Cia de Polícia Militar de Wenceslau Braz, 1º Ten. Lucio da Silva Dziuba; investigador da 36ª SDP de Wenceslau Braz, Élcio Pinto Roque; proprietária da faculdade Unopar W0enceslau Braz, Aparecida Santuci; gerente de contas da agência do Banco do Brasil, Northon Klass; gerente da agência do Sicredi de Wenceslau Braz, Elvis Baltazar Ribeiro da Silva; e o advogado Fausto José de Oliveira.

Ao final, as equipes vencedoras e os demais alunos celebraram suas respectivas vitórias e o êxito do evento.