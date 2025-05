Concurso público para bombeiros do Paraná

Inscrições até dia 13 de maio

O Aspirante oficial do Corpo de Bombeiros, unidade de Santo Antônio da Platina, Soldado Juliano Dalcol (foto) confirmou que o Concurso Público destinado ao preenchimento de vagas no cargo de Soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná está com inscrições abertas até as 23h do dia 13 de maio.

Serão 600 vagas, para Soldado Bombeiro Militar, com remuneração de R$ 6.101,87, mais R$ 834,74 de auxílio alimentação. A realização é do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

De acordo com Dalcol, as provas da primeira fase acontecem em Jacarezinho e a validade do concurso é de um ano, prorrogável por no máximo mais um ano.

Entre as exigências para participar do concurso, o candidato precisa ter no máximo 30 anos de idade; diploma – devidamente registrado – de conclusão de curso superior completo em qualquer área de graduação em Instituição de Ensino pública ou particular reconhecida por órgãos de ensino.

A taxa de inscrição é de R$ 130,00. As fases do certame são: prova de conhecimento, exame de capacitação física, exame de sanidade física, avaliação psicológica e investigação social.

A data prevista para a prova de conhecimentos é em 6 de julho. Visite a página www.bombeiros.pr.gov.br para inscrições e obter mais informações.