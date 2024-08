Concurso Rainha do Comércio em Jacaré

Inscrições abertas até dia 15 de agosto

O Sindilojas (Sindicato dos Lojistas do Comércio e do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios, Maquinismos, Ferragens, Tintas e de Material Elétrico e Aparelhos Eletrodomésticos) de Jacarezinho tem o prazer de anunciar a 3ª edição do Concurso Rainha do Comércio 2024, que acontecerá no dia 14 de setembro, na AABB (Associação Atlética Banco do Brasil). Esse evento anual visa promover a beleza e a elegância das candidatas do comércio local, além de movimentar a economia e a parte cultural.

Será a partir das 20 horas com um jantar dançante animado pela banda Pena e Família, garantindo uma noite de celebração e diversão.

Esse é um evento imperdível para toda a comunidade. Os ingressos já estão à venda, e as reservas de mesas podem ser feitas através dos seguintes telefones:

📞 (43) 99177-9777

📞 (43) 99659-1072

Não perca a chance de participar desta noite especial e garanta seu lugar.

O Concurso Rainha do Comércio é aberto a candidatas de 16 a 30 anos, residentes em Jacarezinho. Podem participar tanto solteiras quanto casadas. As inscrições estão abertas até o dia 15 de agosto de 2024. A comissão organizadora, composta por Mara Silvia de Mello Moraes, Andressa Ferreira Néia e Gisele Ferreira, que estará ensaiando as candidatas, garantirá que o evento seja um sucesso.

Critérios de Avaliação:

As candidatas serão avaliadas nos quesitos:

Espontaneidade e carisma

Simpatia e beleza física

Premiação:

As vencedoras receberão:

1º lugar: R$ 1.000,00

2º lugar: R$ 700,00

Venha prestigiar a 3ª edição deste evento que celebra a beleza e a força das mulheres do comércio de Jacarezinho. Sua presença é fundamental para o sucesso do concurso e para o fortalecimento do nosso comércio local. Garanta já seus ingressos e faça parte desta noite inesquecível!