Aconteceu à tarde no KM 115 da BR-153

Um ciclista não identificado perdeu a vida após ser atropelado em torno de 15 horas de sexta-feira (17), no KM 115 da BR-153 em Ibaiti. O motorista do carro fugiu do local.

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Santo Antônio da Platina atendeu a ocorrência, perto da zona urbana.