Motorista bêbado causa morte de jovem em Siqueira Campos

Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos atendeu ocorrência

Mateus Henrique de Souza (foto), de 21 anos, perdeu a vida às 18h40m desta segunda-feira, dia 27, no Km 277.

De acordo com informações colhidas no local e declaração do motorista envolvido no acidente, trafegavam pela rodovia PR-092 um VW/Gol, da Fazenda Rio Grande, e uma Kawazaki, de Siqueira Campos. Ao atingirem o referido Km 277, a moto colidiu contra a traseira do carro. Devido ao fato, o piloto foi a óbito no local e posteriormente encaminhado ao IML de Jacarezinho.

O condutor do Gol, de 54 anos, teve ferimentos leves e foi conduzido à Delegacia da cidade, e constatou-se, a partir de teste, que estava embriagado enquanto dirigia.

Estiveram presentes o IML, SAMU, Defesa Civil, Perito Criminal e a Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos.