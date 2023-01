Condutor de moto é preso por receptação

Chassis e motor do veículo eram furtados

Nesta terça-feira (10) a Polícia Militar de Ribeirão do Pinhal recebeu denúncia anônima acerca de motocicleta de provável produto de furto.

O solicitante informou as características do condutor e que estaria se deslocando de Nova Fátima a Ribeirão do Pinhal. Assim, a equipe se deslocou a Nova Fátima, próximo da entrada do Sítio São Francisco, e conseguiu abordar o suspeito.

Em consulta ao sistema SESP/Intranet, foi constatada a numeração do chassi suprimida e a placa correspondente a outra motocicleta, bem como era furtada, cujo crime ocorreu em Bandeirantes, no ano de 2021. Ainda, ao consultar a numeração do motor, constatou-se que este também foi furtado em Jundiaí do Sul, em 2013.

O condutor então, quando indagado acerca da origem de seu veículo, respondeu que havia comprado de um senhor cujo nome não se recordava, mas que reside às margens do Rio Laranjinha, no assentamento Sem Terra do Sítio São Francisco. Ele foi encaminhado juntamente a moto para a sede do 2º Pelotão da PM, onde foi lavrado boletim de ocorrência, e após à Delegacia de Polícia Civil, onde foi preso.