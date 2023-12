Confira como será Natal em Siqueira

Programação detalhada para o mês de Dezembro

O espírito natalino chegou a Siqueira Campos nesta terça-feira iluminando a cidade com a chegada especial do Papai Noel. As celebrações iniciaram-se com entusiasmo, marcadas por várias atividades que encantaram moradores e visitantes.

A festividade teve início com a tão aguardada chegada do Papai Noel, que percorreu diversas praças da cidade em uma carreata festiva. O ponto culminante dessas celebrações foi o belíssimo acendimento das luzes natalinas, transformando a Praça Frei Gabrielangelo em um cenário encantador. Além disso, a Casa do Papai Noel foi oficialmente aberta ao público, onde o bom velhinho estará presente diariamente a partir das 18h, proporcionando momentos mágicos para toda a família (horários e dias sujeitos a alterações sem aviso prévio).

Este ano, o Natal em Siqueira Campos ganhou ainda mais brilho graças à parceria estabelecida com empresas locais. A iniciativa “Faça a Cidade Brilhar”, promovida pela Prefeitura, contou com a colaboração de 48 empresas da cidade, as quais contribuíram para a decoração de árvores e postes espalhados pela cidade. Vale ressaltar que essas empresas arcaram com os custos de materiais e mão de obra, sem ônus à Prefeitura.

A programação natalina continua, e os próximos eventos prometem manter viva a magia desta época tão especial:

Noites Festivas na Casa da Cultura

Datas: 18, 21 e 23 de dezembro

18, 21 e 23 de dezembro Atividades: Distribuição de doces pelo Papai Noel Apresentações de corais, banda municipal, teatro e diversas outras atividades festivas Horário: 18h30



Siqueira Campos convida a todos para celebrar esse período festivo, repleto de luzes, música e alegria. Venha fazer parte destes momentos especiais e viver a magia do Natal.