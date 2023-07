Leite, verduras, hortaliças, gado, sustentabilidade, frutas e muito mais

A EFAPI é uma das maiores feiras de exposições do Paraná, e acontecerá esse ano de 16 a 18 de agosto, com apoio do IDR Paraná.

Dia 16: Encontro Regional de produtores de leite.

Dia 17: Encontro Regional de agricultura orgânica.

Dia 18: 2º Encontro Regional sobre regularização de agroindústrias e Programa Pecuária Moderna.

A programação completa está abaixo.