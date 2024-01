Confirmada data do 11º Campeonato de PESCA A CORVINA

Será no dia dez de março no Balneário da Alemoa

O 11º Campeonato de Pesca a Corvina, este ano, um dos mais tradicionais da região, foi oficialmente marcado pela Comissão Organizadora, para o dia l0 de março, no Balneário da Alemoa, no município de Siqueira Campos.

A partida para o início da competição vai acontecer por volta das oito horas na Prainha, com intervalos de uma hora para que as embarcações possam mudar de lugar.

No sábado dia 9, na Prainha, os competidores, familiares e turistas vão poder contar com uma nova estrutura de camping, churrasqueiras, mesas e chuveiros entre outros, haverá festival de musica com artistas da região, e várias barracas oferecendo uma variedade produtos e pratos típicos para degustação.

A Prainha do Balneário da Alemoa foi comtemplada para sedar etapa dos jogos do “Verão Maior” 2024. Vale ressaltar que as novas estruturas construídas, pela prefeitura de Siqueira Campos, especialmente para receber os jogos em 2022, trouxeram de volta os turistas que lotaram o local durante as comemorações de Natal e Ano Novo e o mesmo público está sendo aguardado para o ALEMOPESC, que já faz parte do calendário turístico paranaense.

A premiação será divulgada nos próximos dias pela Comissão Organizadora.

A previsão para encerramento será 13 horas e na sequência a medição dos espécimes fisgados e premiação aos vencedores. O Diretor de Esportes e Lazer, um dos organizadores, informou que a partir do próximo dia 22, as inscrições estarão disponíveis via eletrônica e será amplamente divulgada na mídia regional(Agência Criativa/David Batista).