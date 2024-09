Confirmada “varíola dos macacos” EM Santo A. da Platina

Doença conhecida como MPOX

Exclusivo: Foi confirmado um caso de MPOX, “varíola dos macacos”, na cidade de Santo Antônio da Platina. É uma zoonose viral, ou seja, transmitida entre pessoas e animais. Ela é causada pelo vírus chamado MPXV (do inglês, monkeypox virus), antes chamada de “varíola dos macacos” pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

É o primeiro registro no Norte Pioneiro.

A doença é transmitida principalmente por contato direto ou indireto com sangue, fluidos corporais, lesões na pele ou mucosas de animais infectados. A transmissão humana pode acontecer por meio de contato direto ou indireto com a erupção cutânea, fluidos corporais como pus ( líquido que pode sair de feridas infectadas e um sinal de que o corpo está combatendo infecção) ou sangue de lesões na pele, sendo que as crostas são particularmente infecciosas.

Roupas e roupas de cama, toalhas ou objetos como utensílios de cozinha/pratos que foram contaminados com o vírus pelo contato com uma pessoa infectada também podem infectar.

Atualmente são 16 casos da doença no Paraná, sendo um em Londrina, um em Ivaiporã, um em São José dos Pinhais, 12 em Curitiba e um em Santo Antônio da Platina.