Confirmados 23 kg de TNT; esposa de LÍDER do PCC também FOI presa (veja VÍDEOS)

Bando iria roubar caixas eletrônicos do Norte Pioneiro

Na manhã desta quarta-feira (dia três), foi realizada operação conjunta entre policiais militares e civis para cumprimento de mandado de busca domiciliar em uma residência no bairro Jardim Saúde, Santo Antônio da Platina.

O mandado foi representado pelo delegado Rafael Guimarães (vídeo), após receber informações de policiais militares de que no local estava escondido um foragido da Justiça e que seria integrante do alto escalão do PCC. A busca teve concordância do Ministério Público e autorizada pelo Poder Judiciário.

No local ,o alvo da denúncia, Joselito Soares (foto) foi encontrado acompanhado pela sua esposa e mais outros três homens. Durante buscas no local encontrados aproximadamente 23 quilos de dinamite, vários miguelitos (perfurante em forma de cruz retorcida, feito com dois pregos grandes entrançados, usado geralmente para furar pneus de veículos ), oito munições calibre .380, rádios comunicadores, seis aparelhos celulares, entre outros objetos.

De acordo com o apurado, parte dos envolvidos é integrante do PCC e estariam se instalando na cidade para realizar vários roubos a banco na região, em especial nas cidades vizinhas. O local da operação foi isolado, o esquadrão antibombas do Bope (Batalhão de Operações Especiais ) acionado e feita a arrecadação de todos artefatos explosivos encontrados no local.

Joselito Soares além de ser um dos líderes da facção criminosa, tomou notoriedade ao liderar uma rebelião no Presídio de Piraquara, região metropolitana de Curitiba, nos anos 90.

Foi apreendida grande quantidade de artefatos explosivos, desmantelando assim uma quadrilha que realizaria explosões de caixas eletrônicos no Norte Pioneiro.

O nome da operação, Dunamis era um poder que se manifestava em dons, milagres, muitas conversões e um crescimento significativo na igreja. Em Atos 4:33 é relatado: “Com grande poder (dunamis) os apóstolos continuavam a testificar da ressureição do Senhor Jesus e grande favor estava sobre eles”.

Todos foram presos em flagrante pelos crimes de posse ilegal de artefato explosivo e associação criminosa e encaminhados ao sistema penitenciário.

