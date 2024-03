Congresso de jovens DA ASSEMBLEIA DE Deus Missão (assista)

Eventos entre sexta-feira e domingo em Santo Antônio da Platina

A União de Mocidade da Igreja Assembleia de Deus Missão, de Santo Antônio da Platina, convida a todos para o 37º Congresso de Jovens UMADSAP, que acontece nestes dias 22, 23 e 24 de março, com início às 19 horas.

A cerimônia ocorre no Templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, localizada na Rua Dário Vilela Bitencourt, nº 445, Vila Portuguesa, em Santo Antônio da Platina.

O tema do evento será: “TETELESTAI – Está Consumado”, e será ministrado pelo Pastor Pablo Arthur, de Londrina.

No sábado, 23, a palestra se inicia às 19h e no domingo, 24, às 9h, com encerramento às 18h30.