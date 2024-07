Vídeo: Chef do Norte Pioneiro representará BRASIL NA OCEANIA

Élen Bigaram é de Santo Antônio da Platina

Uma platinense, com auxílio do marido e de um grupo de colegas de trabalho representará o Brasil no ano que vem numa competição gastronômica na Austrália, país insular situado no continente Oceania, banhado pelos oceanos Índico, a oeste, e Pacífico, a leste.

Tem como capital a cidade de Camberra. O território australiano é um dos mais extensos do mundo, com mais de 7,6 mil km², e boa parte de suas terras é formada por planícies e planaltos.

No centro da Austrália, está situada uma ampla região desértica, onde o clima árido contrasta com os climas amenos do sul e leste do país. A fauna e a flora australiana são muito ricas e formadas por milhares de espécies endêmicas, como os cangurus e outros animais marsupiais.

Vivem na Austrália quase 26 milhões de pessoas, as quais se concentram em algumas cidades litorâneas como, por exemplo, Melbourne. A economia australiana é desenvolvida e diversificada, embora o país seja bastante conhecido pela produção e comércio de carvão.

A Competição – Aconteceu recentemente o MeatStock Brasil ,um festival de Churrasco Australiano que tem uma etapa anual no Brasil e está em sua terceira edição. A competição foi eleita como o maior campeonato de churrasco do Brasil, sendo que Sorocaba(SP) foi escolhida a capital do american BBQ no país.

Na oportunidade, as equipes preparam e entregam cinco tipos de proteínas: frango, porco, costelinha suína, cordeiro e peito bovino seguindo as técnicas do American Barbecue. Essas carnes são entregues para os juízes, federados na Pit Master Brasil, avaliarem os principais aspectos são: apresentação, sabor e textura.

Cada item desses recebe uma pontuação e a soma geral dos pontos determina o grande vencedor. Foram 30 equipes competindo, de todas as regiões do Brasil e uma equipe do México.

A Equipe da chef Élen Bigaram (fotos e vídeos) leva o nome de Cleavers Co. e possui mais 4 integrantes: José Eduardo, de Santa Cruz do Rio Pardo, Ivan Rodrigues, de Sorocaba, Jorge Saab, de Botucatu, Marcelo Rodrigues de Botucatu e a Élen, que hoje mora em Marília, todas cidades do interior paulista.

O grupo é formado por profissionais do churrasco, grandes amantes e estudiosos de técnicas de preparo e construção de sabor.

Os integrantes participaram das três edições do MeatStock ficando no primeiro ano em sétimo lugar na classificação geral, no segundo ano em quinto lugar na classificação geral e nesse ano levou o tão sonhado primeiro lugar.

Do prêmio e das próximas edições – Eles receberam um prêmio em dinheiro no valor de 10 mil reais, e ganharam a vaga para representar o Brasil no MeatStock Australia.

Viajarão em maio de 2025 participarão do torneio no outro lado do mundo.

Chef Elen Bigaram é Platinense, filha de Antônio (Toninho do Correio) e Jacqueline, é esposa de Fernando Bigaram, mãe do Antônio e do Joaquim.

Trabalha com gastronomia há 15 anos, sendo tendo pós graduação em gastronomia na PUC (Pontifícia Universidade Católica), de Curitiba e como empresária esteve aàfrente do buffet Moça Prendada, onde atuou por diversos anos no Norte Pioneiro.

Com a pandemia se mudou para Marília onde montou um restaurante especializado em churrasco, o Fire Garden (Jardim de Fogo, na tradução literal do inglês).

Atuando como chef despertou o interesse pelo churrasco e seus diversos métodos de preparo e em 2018 começou a praticar o American Barbecue – um método de preparo de carnes típico dos estados do sul dos Estados Unidos, onde as carnes são defumadas por horas para ficarem macias e com muito sabor.

A Chef Élen sempre busca referências regionais quando vai elaborar suas receitas, trazendo o Norte do Paraná como inspiração.