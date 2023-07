Conheça todas as 26 candidatas à Rainha Platinense deste ano

Escolha será no dia cinco de agosto na Casa da Cultura

Nesta quinta-feira, 12, foram divulgados os nomes e as fotos das 26 candidatas que disputam o título de “Rainha Platinense 2023”.

O concurso é realizado pela Prefeitura de Santo Antônio da Platina, e tem como objetivo eleger a representante da cidade em eventos, feiras, concursos e durante as comemorações do aniversário do município durante a 51° Efapi Expo.

As meninas estão em fase de ensaios para o desfile, que acontecerá no dia cinco de agosto (um sábado) na Casa da Cultura Platinense às 18h30m. A entrada é gratuita.

Além da faixa de rainha, serão eleitas outras cinco posições: 1° Princesa, 2° Princesa, Madrinha, Miss Simpatia e Garota Country.

Baile da Rainha

Após o concurso na Casa da Cultura, será realizado o Baile da Rainha, no centro de eventos da Efapi,com show da Banda Jair Super Cap. Os ingressos e mesas já estão disponíveis para venda com as candidatas do concurso e através do telefone: (43) 999602-2354

Abaixo, confira as imagens: