Conheça as belezas eleitas para 51ª Efapi (vídeo)

Rainha, Princesas, Madrinha, e Garotas Simpatia e Country

Raíssa Gonçalves, de 23 anos, eleita “Rainha Platinense 2023″para as comemorações do aniversário de 109 anos de Santo Antônio da Platina, durante a 51° Efapi e demais encontros do município, visitou o Npdiario.

Estava acompanhada da Madrinha Karoline Diniz, da 1° Princesa Maria Eduarda Assolari, 2° Princesa Raphaela Reis, 3° Princesa Jennifer Carolina, Garota Simpatia Kauany Leopoldino e da Garota Country Ana Júlia Benetti.

A iniciativa serve para as meninas receberem dicas de comportamento em eventos e serem apresentadas para todo o Paraná.

Também o secretário do Desenvolvimento Econômico, Antônio Marcos Souza e da diretora municipal de Cultura, Aline Damásio.

O primeiro evento oficial das eleitas é neste domingo, 13, durante a Cavalgada da Efapi.